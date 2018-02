ROMA – Il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti, torna ad accusare Francesco Monte di aver fumato nel residence dell’Isola dei Famosi in Honduras. Intervistato da Striscia la Notizia, il marito della Henger mostra una foto di Monte intento a fumare. Per Caroletti si tratta sicuramente di una canna e così attacca la conduttrice Alessia Marcuzzi, che in puntata aveva dichiarato che non esistevano prove che Monte avesse fumato.

Caroletti intervistato da Max Laudadio di Striscia la Notizia mostra un video girato in Honduras in cui si vede Francesco Monte fumare. Per il marito di Eva Henger non ci sono dubbi, si tratta di una canna. Inoltre l’uomo ha letto una lettera che la casa di produzione Magnolia ha scritto all’ex star di film a luci rosse in cui la invitava ad abbassare i toni.

Secondo il racconto del marito della Henger, un capo progetto del reality show le aveva fatto capire, ancora prima dell’arrivo del televoto, che sarebbe stata eliminata comunque. L’uomo ha inoltre sottolineato come sospetto il fatto che Monte non sia stato invitato a studio, non conoscendo però forse il regolamento del reality. Chi abbandona l’Isola dei Famosi non può essere invitato in studio nelle puntate successive, per questo motivo oltre a Monte non era presente nemmeno Chiara Nasti.