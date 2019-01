ROMA – Sinisa Mihajlovic ha “commentato” per la prima volta la partecipazione delle due figlie, Viktorjia e Virginia, all’Isola dei Famosi. Il tecnico serbo al giornalista che, durante la prima conferenza stampa da allenatore del Bologna, ha chiesto che cosa ne pensasse delle due volate in Honduras, Mihajlovic ha scherzato. “Ti tiro la bottiglietta!”, ha esclamato, sorseggiando acqua minerale.

Chi sono Viktorjia e Virginia? Rispettivamente 21 e 20 anni, sono figlie dell’allenatore e di Arianna Rapaccioni, starlette degli anni Novanta. Le due, che hanno altri tre fratelli, sono unitissime ed entrambe sono legatissime al padre. Della vita di Viktorija sappiamo poco: il suo fidanzato non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo. Si chiama Matteo Tomassinie di lui sappiamo solo che ama molto lo sport. Viktorija non ama stare troppo sotto ai riflettori e per lei l’Isola dei Famosi sarà una bella prova da superare.

La piccola Virginia, invece, è abituata a stare al centro dell’attenzione. Di mestiere fa l’influencer e della sua vita privata sappiamo molte cose, prima fra tutte che è legata sentimentalmente ad Alessandro Vogliacco, giovane difensore della primavera della Juventus. I due, innamoratissimi, appaiono spesso insieme sui social.

Sull’Isola le due sorelle Mihajlovic parteciperanno come “concorrente unico”. “Io senza di lei forse non avrei mai accettato la sfida. Ho vent’anni, è la mia prima esperienza in tv e questo è un programma molto tosto”, ha detto Virginia in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.