ROMA – Due naufraghi dell’Isola dei famosi, avrebbero consumato un rapporto pur essendo già impegnati in Italia. La bomba era stata sganciata dal settimanale Chi: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Ma è stata ancora una volta l’ex naufraga Eva Henger a far capire le identità della coppia clandestina. “Diciamo che uno ha la pelle scura e l’altra è mora. Io so che dormivano abbracciati, dormivano sotto la stessa coperta”, ha dichiarato nella trasmissione web Casa Signorini.

In molti, sul web, hanno associato gli identikit ad Amaurys Perez e Alessia Mancini, ma secondo il giornalista di Chi Valerio Palmieri solo uno dei due sarebbe coinvolto nella vicenda. Per difendere il marito, l’ex pallanuotista Perez, è intervenuta la moglie Angela Rende.

“Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla. Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia (Capriotti, ndr). Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco”, si è giustificata sempre con Chi.