ROMA – Nadia Rinaldi è stata eliminata dall’Isola dei Famosi dopo aver perso il confronto con Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.

“La prima settimana che abbiamo convissuto – ha detto la Rinaldi -, Rosa non ha fatto nulla per cercare una conversazione o uno stimolo di congregazione. In due settimane non ha fatto proprio niente!”. L’attrice si sfoga pesantemente contro la modella, la cui risposta non si fa attendere: “Nemmeno Nadia ha provato a avvicinarsi a me, c’è stato un atteggiamento di chiusura nei miei confronti. Hai sbagliato a scagliarti contro di me”. E, dopo il verdetto del televoto, le due non si salutano.

Tra le due non correva buon sangue da quando Nadia Rinaldi aveva rivelato in diretta di aver fatto un clistere alla modella. “Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio”. La confessione non troppo carina della Rinaldi ha fatto infuriare l’ex di Uomini e Donne che subito, facendole un applauso di presa in giro, ha commentato: “Che bella figura che hai fatto. Sì, sono stitica, ma queste cose potevi non dirle. Bella figura”.