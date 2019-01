ROMA – I naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019 sono arrivati in Honduras, mentre dagli studi di Canale 5 alla conduzione c’è Alessia Marcuzzi affiancata dalle opinioniste Alba Parietti e Alda d’Eusanio. I naufraghi hanno iniziato l’avventura sull’isola di Cayo Cochinos, dove Filippo Nardo in vesti di inviato ha atteso i naufraghi che si sono lanciati dall’elicottero per raggiungere la spiaggia.

Il primo a tuffarsi è stato Riccardo Fogli, seguito da Grecia Colmenares e Marco Maddaloni. Poi Taylor Mega e Alvin, che si dice preoccupato per l’ex fidanzata di Flavia Briatore perché “si è buttata con le ciglia finte”.

Subito per i primi 5 naufraghi la prima prova spiegata da Filippo Nardi. Con un martello hanno dovuto eliminare dei cilindri senza far cadere le torri, il tutto in due minuti. Riescono a vincere soltanto il brodo di gallina e una scopetta.

Poi è la volta di Virginia e Victorija Mihajlovic, che rappresentano un unico concorrente, e Ghezzal. Poi arrivano Aaron Nielsen e Marina La Rosa. Il secondo gruppo di naufraghi partecipa con Nardi alla prova e vince le stuoie e un altro oggetto per l’accampamento. Intanto Paolo Brosio, Sarah Altobello e Demetra Hampton tentano di raggiungere la terraferma a bordo di una zattera.

Infine si lanciano Kaspar Capparoni, Youma Diakite e Luca Vismara. Grande assente della serata è Jo Squillo. “Un problema familiare”, ha spiegato la Marcuzzi. Dietro le quinte del programma arrivano a sorpresa Francesca Cipriani e il Divino Otelma. Il motivo? La novità di questa edizione sono le polene, cioè gli ex concorrenti che vogliono tornare. Ogni settimana due di loro andranno in Honduras e i naufraghi decideranno chi rimarrà.

I naufraghi ufficiali intanto sono stati divisi in due gruppi che si dirigeranno verso l’isola dei Pirati oppure quella della Ciurma. Altra novità è che per la prima volta i concorrenti vedranno i filmati che li riguardano e soprattutto è stato svelato che Alvin, entrato come concorrente, è il realtà il vero inviato al posto di Filippo Nardi.

I naufraghi dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi sono: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Ghezzal, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Luca Vismaraformano il cast maschile; Sarah Altobello, Grecia Colmenares, Youma Diakite, Demetra Hampton, Marina La Rosa, Taylor Mega, Virginia e Victorija Mihalovic e Jo Squillo il cast femminile.

Con loro anche i finalisti di Saranno Isolani: Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale.