ROMA – Stefano Bettarini sbarca finalmente sull’Isola dei Famosi. Già lo scorso anno l’ex marito di Simona Ventura doveva partecipare al reality ma la fidanzata Nicoletta Larini bloccò la trattativa.

Il motivo era il vecchio flirt tra Bettarini e Alessia Mancini, ex naufraga della passata edizione. “Stefano avrebbe già dovuto partecipare lo scorso anno al reality ma io non volevo. C’era Alessia Mancini e la cosa non mi piaceva per nulla”, ha confidato la Larini al settimanale Spy. Quest’anno l’ex protagonista di Temptation Island Vip è più tranquilla ed è pronta a sostenere la nuova avventura del suo uomo.

Al di là di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini è da sempre una fedele telespettatrice dell’Isola dei Famosi. Non si è persa neppure un’edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Ho seguito le prime puntate di quest’Isola. Ho anche televotato. Io amo questo reality da spettatrice. Come concorrente non riuscirei a sopravvivere. Ho votato per far uscire Kaspar Capparoni. Non mi piace chi mette in dubbio l’operato delle persone che lavorano dietro le quinte. L’ho trovato ripetitivo e pesante”, ha ammesso Nicoletta, riferendosi alla prima polemica scoppiata tra l’attore e la produzione della trasmissione Mediaset.