Isola dei Famosi, i nomi delle showgirl che saranno in Honduras

ROMA – La nuova edizione dell’ Isola dei famosi partirà lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Non si arrestano, come sempre, i pettegolezzi sul cast. Riccardo Signoretti, il direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, sulla base delle sue fonti, svela tramite il suo profilo Instagram il (presunto) cast ufficiale dell’ Isola dei Famosi.

Cecilia Capriotti, Chiara Nasti, Ludovica Di Benedetto, Alessia Mancini, Eva Henger, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini o Francesca Cipriani, Francesco Monte, Fabrizio Bracconeri, Craig Warwick, Kaspar Capparoni, Marco Ferri, Gigi Mastrangelo, Nino Formicola, Nadia Rinaldi.

Alcune ipotesi di Signoretti trovano conferma tra le indiscrezioni di Chi. Questo è ciò che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: tra i concorrenti “Alessia Mancini (che non gradirebbe la presenza di Stefano Bettarini, suo ex flirt), la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti e la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto”. E ancora: “Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, capitolerà dinanzi a queste bellezze? Oppure subirà il fascino dell’esuberante ereditiera Elettra Lamborghini?”.