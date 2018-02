ROMA – Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato sono i tre naufraghi dell’Isola dei Famosi in nomination al termine della terza puntata. Barbato è finito in nomination diretta per essere stato scoperto dai Peor come “fantasma” sulla spiaggia in Honduras. Alessia Mancini invece è andata in nomination diretta per la scelta della Meor della settimana, Paola Di Benedetto. Infine la più votata dai naufraghi è stata Cecilia.

In questa nomination palese i naufraghi potevano essere scelti solo tra il gruppo dei Peor e i voti allo scoperto hanno portato a tensioni e discussioni. A finire alla lite sono Francesca Cipriani e Amaurys Perez, dopo che la bionda ex concorrente de La Pupa e il Secchione lo ha accusato di non pensare con la sua testa. L’ex campione di pallanuoto ha replicato:

“Altro che papera, ho una mia testa, sono un allenatore e ho una famiglia.S e dico queste cose è perché ho sentito le registrazioni. Che non si dica il contrario perché divento matto”.

Una discussione tra i due nata anche dalle parole di Franco, che è stato nominato da Francesca per via di una frase sul fatto che nessuno la volesse sull’Isola: “Mi aveva buttato nel gruppo dei peggiori, poi mi ha detto che erano stati gli altri a convincerlo. Non gli credo”. Scintille anche tra Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.