ROMA – Oggi, giovedì 7 febbraio, l’Isola dei Famosi non andrà in onda. Mediaset, visto la concomitanza con il Festival di Sanremo, ha deciso che la nuova puntata del reality, la quarta, andrà in onda domenica 10 febbraio. Domenica non sarà però la collocazione definitiva per l’Isola di Alessia Marcuzzi perché dal 17 febbraio andrà in onda una nuova fiction Mediaset che, con tutta probabilità, costringerà il reality ad andare in onda di mercoledì. Il quinto appuntamento, quindi, andrà in onda mercoledì 13 febbraio.

Ma non è finita. Presto, infatti, anche Barbara D’Urso lancerà il suo nuovo programma “Live-Non è la D’Urso”. Programma, questo della D’Urso, che potrebbe far slittare ancora il giorno scelto per la messa in onda dell’Isola dei Famosi.

Cosa sta succedendo intanto in Honduras?

I naufraghi, mentre si concentrano nel terminare i giri della macchina del riso, continuano a discutere sulla carica del leader dell’Isola. Secondo Stefano Bettarini “il leader viene scelto, non si deve scegliere da solo”. E il pensiero sembra condiviso da tutto il gruppo. Anche da Giorgia Venturini che descrive Bettarini una persona solare e allegra, oltre che fondamentale per la sopravvivenza della “Ciurma”, dal momento che, senza di lui, non avrebbero mangiato nulla il primo giorno dopo la puntata. In riva al mare, intanto, Sarah Altobello e Yuri Rambaldi continuano a parlare e a conoscersi meglio.