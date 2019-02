ROMA – Paolo Brosio, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha nominato l’attrice Grecia Colmenares. A detta di Brosio la donna non usa il bagno, piuttosto, preferisce lasciare qua e là i suoi bisogni.

“Gliel’ho detto dieci volte di fare le pipì nel gabinetto”, ha commentato il giornalista. Insomma, Brosio non è riuscito a trattenere più la repulsione per Grecia, così ha scritto il suo nome sulla pergamena. Brosio, per di più, si è detto preoccupato anche per tutti gli altri naufraghi perché l’attrice venezuelana “segna il territorio, la fa tutta intorno… a tre metri dalla testa quando dormi! Sono tutti terrorizzati, la fa ovunque”.

Grecia sul’Isola sta divertendo i suoi compagni con balletti e risate, ma sembra contribuire poco alle attività del gruppo. In studio Alda D’Eusanio e Alba Parietti hanno pareri contrastanti su di lei: secondo la Parietti l’attrice spagnola è così di natura, mentre la D’Eusanio crede sia tutta una montatura per farsi proteggere dai concorrenti più forti.

“Io la trovo molto attrice – queste alcune delle parole del discorso della D’Eusanio –, è la più furba di tutte. Fa la parte della donnina e invece fr*ga tutti quanti. Mi sembra così”.