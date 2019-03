ROMA – Paolo Brosio nello studio dell’Isola dei Famosi fa una dichiarazione che sorprende i presenti. L’ex naufrago, eliminato dall’esperienza in Honduras, ha rivelato di voler donare parte dei soldi ricevuti dal reality show alla comunità gestita da Padre Xavier, che aiuta i bambini in difficoltà e che vivono in condizioni molto misere.

Il naufrago ha preso parte alla diretta in studio del 25 marzo dell’Isola dei Famosi, rilasciando la dichiarazione che ha profondamente toccato sia la conduttrice Alessia Marcuzzi che gli altri presenti. Brosio ha rivelato di aver chiesto al programma di partecipare a una funzione religiosa il 19 marzo per la festa di San Giuseppe. In questa occasione si è trovato nella chiesa di Padre Xavier, osservando le condizioni precarie di vita e la miseria del luogo.

Un episodio che ha profondamente toccato Brosio, tanto da portarlo a decidere di destinare parte dei suoi risparmi proprio per aiutare la comunità del prete. L’ex naufrago ha poi chiesto agli altri ex naufraghi e al pubblico di contribuire alla causa con una donazione. (Isola dei Famosi)