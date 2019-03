ROMA – Paolo Brosio è tornato dall’Honduras dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Arrivato in studio per raccontare la sua avventura ha però svelato la futura proposta di matrimonio che Marco Maddaloni farà a sua moglie.

Durante il racconto della sua isola, “ho iniziato pregando la mattina presto da solo, poi man mano gli altri hanno voluto aggiungersi – dice Brosio -. All’inizio sembrava ci fosse solo curiosità, poi è diventato un momento intimo. La parola di Dio arriva al midollo, arriva al cuore”, Brosio spoilera la futura proposta di matrimonio: “Marco mi ha raccontato che è sposato in comune, forse…”. La Marcuzzi lo interrompe: “C’è qui la moglie, non svelarle eventuali sorprese in arrivo”.

Paolo Brosio infine racconta per la prima volta un incontro speciale fatto sull’isola. Il conduttore e giornalista racconta di aver visto le ferite di un popolo. “Il Signore mi hai fatto vedere le ferite di un popolo” – dice Brosio alla Marcuzzi – “non è giusto c’è una diseguaglianza sociale incredibile accanto a questo Barrio. Ne ho viste due in due giorni questi bambini non hanno futuro, non hanno nulla, non hanno telecamere”. Un momento di grande commozione con Brosio che rivela di essere pronto, nel suo piccolo e per le sue possibilità, ad aiutare padre Xavier. (fonte: Isola Mediaset)