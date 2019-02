ROMA – Dopo giorni di attesa, oggi finalmente, a l’Isola dei famosi, si sono avute notizie di Paolo Brosio. Il concorrente, che nei giorni scorsi aveva chiesto l’intervento di un dottore per via di un edema comparso sulla gamba, è tornato ad essere a pieno regime un naufrago del reality.

Dopo i controlli medici e un po’ di riposo Paolo adesso sta bene e, come mostrato durante il daytime, ha deciso di darsi una seconda possibilità. Non tutti i naufraghi, però, hanno preso bene il suo rientro. Marco Maddoloni, per esempio, non ha molto gradito l’atteggiamento di Brosio. Quest’ultimo, secondo lo sportivo, prendendosi una pausa per riprendersi si sarebbe comportato in maniera scorretta nei confronti degli altri (che invece, pur soffrendo, non si sono mai lamentati).

Il rientro di Paolo Brosio a l’Isola dei famosi, però, non può considerarsi definitivo. “Sono rientrato a casa, è passato il momento più brutto, ora ho recuperato le forze” ha dichiarato il naufrago in uno dei confessionali mostrati oggi durante il daytime. Lo stesso, però, ha anche aggiunto: “Questo è il tentativo finale”. Paolo, poi, ha sottolineato il fatto che, qualora i problemi avuti si dovessero ripresentare, lui abbandonerà definitivamente il gioco. La sua permanenza all’interno del reality, dunque, appare oggi ancora incerta.