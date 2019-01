ROMA – New entry all’Isola dei Famosi 2019. Al gioco tradizionale, così come lo conosciamo ormai da quindici edizioni, si aggiunge quest’anno un nuovo espediente autoriale, ovvero la cosiddetta “polena“. Ad annunciarlo è stata la stessa Alessia Macuzzi in conferenza stampa.

Se, nel linguaggio artistico, “polena” indica il tipico ornamento scultorio posto all’estremità di una imbarcazione, da oggi, nel mondo televisivo, per “polene” intenderemo due ex concorrenti dell’Isola pronti a fare il loro ritorno in Honduras.

Da quest’anno, ogni settimana, due vecchi naufraghi torneranno sull’Isola e si sfideranno per ottenere un posto nel gioco. A decidere chi dei due rimarrà saranno i naufraghi di questa edizione, che si pronunceranno nel corso della puntata.

Le prime polene dell’anno sono ufficialmente Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Otelma ha partecipato al reality show nel 2012, quando era condotto da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. E’ stato eliminato nel corso dell’ottava puntata con il 57% dei voti. Francesca, invece, è stata naufraga nella scorsa edizione, classificandosi quarta e conquistando un posto nella memoria dei telespettatori grazie alla sua esuberanza.