ROMA – Prime liti all’Isola dei famosi. Protagonista delle discussioni è Marina La Rosa, leader dei naufraghi. Lei ha dovuto rimettere in riga i Galeotti arrivati in Honduras. John Vitale e Yuri avrebbero disobbedito, in particolare Yuri è uscito dal recinto per depilarsi le gambe, ma senza permesso. Le regole vengono costantemente infrante dai Galeotti e per questo motivo è stato dimezzato il riso guadagnato con fatica dalla ciurma.

Tensioni anche fra Demetra Hampton e Taylor Mega. Demetra infatti si sente attaccata da Taylor e poco considerata dal gruppo e affronta un momento di crisi. Fra l’altro le due naufraghe sono entrambe in nomination insieme a Kaspar e rischiano l’eliminazione dall’Isola dei famosi.

Inoltre anche tra Marina La Rosa e la galeotta Giorgia non corre buon sangue, complice Taylor Mega. L’influencer ha rivelato a Marina che sull’isola gira la voce che lei si lamenta del comportamento “debole” della galeotta Giorgia. Ovviamente Giorgia stessa viene a sapere di queste chiacchiere e non reagisce bene. Ma Marina, chiede un confronto a due, sostenendo di non aver mai indirizzato attacchi diretti a lei.