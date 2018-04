ROMA – Durante la finale dell’Isola dei famosi, c’è stata, in studio, la proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

I due si sono conosciuti a Uomini e donne, dove lei era una tronista.

Pietro Tartaglione è originario di Caserta e ha 28 anni. Adora lo sport, i viaggi, ma soprattutto le motociclette, tanto che ne possiede addirittura tre. Lavora nello studio legale della sua famiglia a Marcianise ed è laureato in Giurisprudenza, non solo, nel tempo libero si diverte anche a posare come modello.

“Ho deciso di partecipare a Uomini e donne per lei – ha raccontato lui qualche tempo fa a Vero . Appena l’ho vista in tv è stato amore a prima vista, l’intesa è stata immediata.”

Dopo la scelta, Rosa e Pietro sono andati a convivere a Milano, dove lei viveva e lavorava prima di partecipare al reality di Maria De Filippi.