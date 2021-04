Isola dei Famosi puntata di ieri: chi è stato eliminato, riassunto puntata, televoto, nomination

Isola dei famosi, cosa è successo nella puntata di ieri lunedì 12 aprile? Chi è stato eliminato? Chi è finito in nomination? Quali sono stati i momenti salienti? Ecco un riassunto a grandi linee di quanto accaduto.

Isola dei famosi ultima puntata, chi è stato eliminato al televoto?

Nell’ultima puntata Drusilla Gucci è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. Eliminata definitivamente, perché ha scelto di non andare a Playa Esperanza (dove possono scegliere di finire gli eliminati, nella speranza di un ripescaggio). Drusilla ha perso al televoto contro Andrea Cerioli. La Gucci ha deciso di dare il “bacio di Giuda” a Brando Giorgi. Quest’anno i concorrenti eliminati possono baciare un altro naufrago rimasto sulla Playa Palapa. Si tratta di un modo per esprimere l’ultima nomination della propria avventura.

Drusilla ha deciso di tornare a casa perché troppo magra. “Peso 45 chili, non credevo di arrivare fino a questo punto quindi preferirei ritornare a casa”.

Isola dei famosi ultima puntata: nomination

Come ogni puntata, anche quella di lunedì 12 aprile ha avuto il momento delle nomination. I due concorrenti più votati a finire al televoto sono Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Sono loro a rischiare l’eliminazione la settimana prossima.

Brando Giorgi, vincendo la prova leader, oltre all’immunità ha ottenuto il diritto di decidere un altro concorrente da mandare al televoto. E ha scelto Valentina Persia: “Avrei l’imbarazzo della scelta. Sono state aperte delle ferite di due settimane fa e per questo nomino Valentina”.

Isola dei famosi, riassunto ultima puntata: Awed e Vera Gemma, Brando Giorgi, Angela Melillo, amazzoni sull’Isola

I fatti salienti dell’ultima puntata: Vera Gemma ha scoperto che Awed è ancora sull’Isola. Ecco che ha detto: “Le scuse che hai fatto ai tuoi nuovi amici adesso le devi a me perché ti ho voluto davvero bene”. Risposta di Awed: “Qui è tutto decontestualizzato. Mi sono lasciato trascinare da un moto di sconforto e ho chiesto scusa”.

Brando Giorgi ha attaccato gli altri naufraghi, accusandoli di fare gruppo contro di lui (che infatti si è isolato). Angela Melillo è stata punita per aver infranto il regolamento. Aveva fatto mangiare a Elisa Isoardi una ricompensa che non aveva vinto. Ora è lei a dover rinunciare al riso per una settimana. A meno che gli altri naufraghi non dividano con lei il proprio.

Le cosiddette amazzoni di Playa Esperanza (Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile) sono tornate sull’Isola per sfidare tre naufraghe. E hanno avuto la meglio su Francesca Lodo, Drusilla Gucci e Valentina Persia.

Isola dei Famosi: dove vedere l’ultima puntata in streaming

E’ possibile rivedere l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi in streaming sul canale di Mediaset Play.