L’Isola dei Famosi puntata di ieri sera: eliminati, nominati, riassunto. Chi è uscito dall’Isola dei Famosi 2021

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di ieri sera, giovedì 29 aprile, l’ultima andata in onda di giovedì. Chi sono stati gli eliminati? Chi sono stati i nominati? Chi è finito in nomination e rischia di uscire? E chi è uscito dall’Isola dei Famosi 2021? Andiamo a scoprirlo.

Isola dei Famosi ieri sera: eliminati, chi è uscito il 29 aprile

Nella tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi al televoto ci sono Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. La vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa è la prima ad essere salvata dal pubblico.

Gli altri tre devono aspettano di sapere chi sarà eliminato al termine della prova leader. Angela Melillo li raggiunge su una piattaforma e decide di eliminare Manuela Ferrera. Lei ha però la possibilità di rimanere su Playa Imboscada insieme a Beatrice Marchetti. Per convincerla, interviene anche sua sorella.

Isola dei Famosi ultima puntata: cosa è successo e nominati di giovedì 29 aprile

I nominati dellapuntata sono Gilles Rocca (che lo ha chiesto lui esplicitamente), Rosaria Cannavò (la prima nominata tra gli Arrivisti) e Roberto Ciufoli. Ed ecco tutto quello che è accaduto giovedì 29 aprile all’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser sbarca sull’Isola e fa il gioco del bacio in apnea con Francesca Lodo. Grazie alla prova la Lodo vince un piatto di pasta al ragù come ricompensa;

Andrea Cerioli vince la sfida di resistenza contro Matteo. Grazie a lui, i Primitivi ottengono un messaggio in bottiglia da parte di un loro familiare:

Mireya si chiarisce e riavvicina alla madre. La stessa Mireya è la preferita del televoto. A salvarla sarà il pubblico;

immunità per Angela Melillo grazie ad una prova di resistenza. Andrea Cerioli è il secondo classificato.

Isola dei Famosi 2021, dalla prossima settimana andrà in onda il venerdì

A partire da venerdì 7 maggio, L’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì. Il reality stava andando in onda in differita da quando è iniziata la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola in onda su Tele Cinco al quale partecipano anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

l’Isola dei Famosi, in un’0ccasione ha anche rinunciato ad andare in onda per motivi logistici. L’Isola dei Famosi e Supervivientes, essendo organizzati da due reti Mediaset condividono alcune location. La puntata del giovedì viene quindi registrata poche ore prima la messa in onda. Il televoto viene invece chiuso dall’inviato Massimiliano Rosolino al termine della striscia quotidiana dopo Uomini e Donne e Amici.

La soluzione più semplice era lo spostamento al venerdì. Lo show di Claudio Baglioni previsto su Canale 5 per il mese di maggio, è stato nel frattempo cancellato: ciò ha ancora di più facilitato il trasloco permettendo così a L’Isola dei Famosi di andare in onda il lunedì e il venerdì sera. Due appuntamenti settimanali di nuovo entrambi in diretta.