Isola dei Famosi riassunto puntata ieri sera 19 aprile: chi è uscito, eliminato, nomination, televoto

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di ieri sera, lunedì 19 aprile. Chi è uscito? Chi ha eliminato e chi ha salvato il televoto? Quali concorrenti sono finiti in nomination? Chi rischia di uscire nella prossima puntata? E poi non sono mancati i momenti di tensione e le curiosità.

Eliminato Isola dei Famosi ultima puntata: chi è uscito?

Nell’ultima puntata è stata eliminata Beatrice Marchetti. La concorrente era in nominationcon Fariba Tehrani. Il televoto è stato implacabile. Le due naufraghe la settimana scorsa erano state portate a Playa Imboscada, la nuova spiaggia segreta in cui può finire chi viene eliminato. Sostituisce Playa Esperanza.

Ma i concorrenti che sono sulla spiaggia principale (la Palapa) non sanno dell’esistenza di quest’ultima isola. Quindi Fariba non potrà farne parola con nessuno. Altrimenti rischia l’esclusione.

Nomination Isola dei Famosi ultima puntata: chi è stato nominato?

Ecco chi è finito in nomination durante la decima puntata: Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma.

A nominare Fariba Tehrani sono stati Gilles Rocca, Andrea Cerioli, Francesca Lodo, Valentina Persia e Paul Gascoigne. Gilles Rocca, Vera Gemma e Andrea Cerioli hanno ricevuto lo stesso numero di nomination. Roberto Ciufoli, che nel frattempo è diventato leader, ha deciso di salvare Gilles e Andrea. Ciufoli ha poi avuto la possibilità di nominare un ulteriore concorrente e ha scelto Miryea Stabile.

Isola dei Famosi riassunto ultima puntata: la battuta di Gilles Rocca su Fariba e Paul Gascoigne nudo

La puntata ha avuto dei momenti di tensione. Per esempio quando Gilles Rocca, al momento della nomination, ha cercato le foto dei concorrenti. E ha finto di non riconoscere Fariba con questa battuta: “Lì è truccata, qui no”. La battuta non è piaciuta agli utenti social (che hanno criticato anche Ilary Blasi per aver riso).

Fuori dalla diretta, ha fatto molto parlare il nudo integrale di Paul Gascoigne, che in un momento di solitudine si è tolto il costume.

Altro momento di tensione quello della lite tra Ubaldo Lanzo e Vera Gemma: “Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca**o di nessuno. Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta!. Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non devi parlare di me”. E’ dovuto intervenire l’inviato Massimiliano Rosolino, che ha invitato il concorrente ad abbassare i toni.