ROMA – Prosegue la polemica all’ Isola dei Famosi tra le donne. I due schieramenti, da un lato Paola Di Benedetto-Rosa Perrotta e dall’altro Bianca Atzei-Alessia Mancini, continuano a scontrarsi anche ora che la Di Benedetto è stata eliminata. La Perrotta, infatti, non sopporta le compagne di avventura e le accusa di mettere in atto una vera e propria strategia.

A far arrabbiare l’ex tronista sono, in particolare, le nomination della scorsa settimana. In quell’occasione, infatti, è stata nominata da Nino Formicola. “La sua votazione mi ha fatto ridere – spiega a Marco Ferri -. Mi avevano detto che avrebbe votato ciò che gli diceva Alessia. Lui ha negato e poi ha fatto il mio nome”.

“L’ultimo scopo di Alessia è arrivare in finale con Bianca – prosegue la Perrotta – Bianca ogni volta che nomina si giustifica, sembra che non voglia mai arrivare a litigare con nessuno, ma poi…”. “Sarei felice di rimanere solo perché mi sentirei di aver vinto contro strategie, complotti ed ipocrisia. Sarebbe una grande vittoria”, chiosa Rosa.