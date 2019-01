ROMA – Sarah Altobello è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, il reality show in onda su Canale 5 che partirà giovedì 24 gennaio e sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Sarah Altobello, classe 1988, è nata a Modugno, in provincia di Bari. Molto attiva sui social, ha raggiunto una qualche popolarità grazie alla webserie di Lory Del Santo The Lady ed ed è considerata la sosia ufficiale della first lady Melania Trump. In alcune interviste ha anche dichiarato che la prima donna d’America è per lei un’icona e un modello da seguire, non soltanto esteticamente.

Ospite di Barbara D’Urso e valletta in alcune trasmissioni come Domenica In, Quelli che il Calcio e Ciao Darwin, nel 2018 ha posato per un calendario sexy e ha interpretato anche una canzone, dal titolo Influencer, scritta per lei da Valerio Merola.