Sarah Altobello e lo sfogo in lacrime all'Isola dei Famosi

ROMA – Sarah Altobello rimane in Honduras e potrà giocarsi l’accesso alla finalissima dell’Isola dei Famosi. Una conquista per la naufraga, che in confessionale scoppia in lacrime e rivela: “E’ una vittoria contro chi non ha mai creduto in me”.

La Altobello ai microfoni dell’Isola dei Famosi rivela così un passato difficile, fatto di insicurezza, che la fa commuovere per il risultato ottenuto: “È come avere avuto quella scarpa firmata che tu non avevi e l’altra aveva, e io l’ho sempre sognata. Quella graduatoria all’università che non sono stata ammessa, è il mio sogno che si è finalizzato a una mia di realtà. Per me è una vittoria contro tutte quelle persone che nella vita un po’ non hanno mai creduto in me”.

Anche le parole degli altri concorrenti, che hanno dimostrato la loro fiducia in lei, l’hanno resa felice: “Lo dico perché c’è qualcuno che ha creduto in me. Mi commuovo a dire questa cosa. Quando sento che qualcuno mi dà una fiducia, anche minima, io per me ho vinto”. A darle fiducia in questa edizione del reality show è stata Marina La Rosa, che l’ha invitata ad avere più autostima e a credere in sé stessa. (Isola dei Famosi)