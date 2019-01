ROMA – Sarah Altobello, concorrente de L’Isola dei Famosi, durante il daytime andato in onda ieri, mercoledì 30 gennaio, ha fatto il pieno di energia grazie al suo pasto composto da ricci di mare.

La sosia barese di Melania Trump, dopo aver mostrato fiera ai suoi compagni naufraghi il risultato della sua pesca, ha svelato all’attrice Grecia Colmenares le virtù dei ricci di mare dei quali è esperta: “E’ un frutto di mare e, quindi, si mangerà. Senti l’odore, senti: c’è il mare! Se ti piace il frutto di mare, sì…”.

Marco Maddaloni, però, ha fatto notare a Sarah Altobello che i ricci di mare, soprattutto quelli piccoli, non sono molto sostanziosi ma la Altobello non si è affatto abbattuta, lasciandosi andare soltanto ad un piccolo sfogo durante un “confessionale”: “Mi dicevano “Tanto sono vuoti, te li mangi tu!”… Non ho visto un’integrazione, ho visto solamente un po’ di puzza sotto il naso…”.

Aprendo il riccio e vedendo la polpa, Sarah Altobello non ha nascosto l’entusiasmo, ordinando letteralmente alla Colmenares di mangiarli: “Amore mio, succhia! Succhia! E’ di categoria, buonissimo! Succhia! Io amo… Che si sono persi loro…”.

Successivamente, la Altobello ha rimarcato con orgoglio le sue origini baresi: “Io sono barese, senti a me… Noi a Bari, i ricci li mangiamo così… Non sai quanto costa un riccio!”.