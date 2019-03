ROMA – Scontro verbale tra Alba Parietti e l’inviato Alvin all’Isola dei Famosi. L’opinionista si è infuriata perché Alvin non la stava ascoltando e presa da un momento di rabbia ha esordito con una frase che ha lasciato interdetti i presenti in studio.

La forte tensione è scattata durante la prova fisica che vedeva gli uomini contrapposti alle donne. La sfida tra Soleil Sorge e Riccardo Fogli si è conclusa con la vittoria della ragazza, ma il momento della vittoria non è stato inquadrato dalle telecamere. Solo l’inviato Alvin ha sancito chi aveva vinto la prova e, date le precedenti polemiche sui favoritismi a Soleil, il pubblico in studio e gli spettatori a casa sono insorti, chiedendo di rifare la prova.

Il malcapitato Alvin in collegamento dall’Honduras ha cercato di capire il motivo di tante lamentele in studio, ma la confusione era troppa e così non riusciva a rispondere a tutti. L’opinionista Alba Parietti però a un certo punto ha perso la pazienza e ha gridato: “Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia? E che cavolo!”.

La malcapitata conduttrice Alessia Marcuzzi ha tentato di smorzare i toni della discussione e di proseguire con la diretta, mentre Alvin ha replicato: “Non ho sentito cosa avete detto e forse è meglio. Lasciamo agli altri i rancori e rifacciamo la prova”. Una prova che, di nuovo, ha visto vincere la Sorge. (Isola dei Famosi)