ROMA – Kaspar Capparoni non si è trattenuto e ha subito precisato alla produzione che non sopporterà certi trattamenti durante l’Isola dei famosi 2019.

Il tutto è nato dopo che Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato in cui i naufraghi nominavano il concorrente a loro avviso più “antipatico”: in molti hanno votato Marina La Rosa, tra cui anche Kaspar che però non ha gradito il fatto che il suo giudizio più argomentato fosse stato tagliato eccessivamente per farlo sembrare come in realtà non era.

“Gradirei che quando una fa una comunicazione non venisse tagliata. Io ho detto che il mio metro di giudizio sarà non dire chi è antipatico ma posso dire chi potrà essere a favore del gruppo o meno. È bastato tre secondi – ha poi aggiunto Capparoni – per farmi passare per quello che sono”.

A quel punto la Marcuzzi ha subito messo a tacere la polemica spiegando che la produzione fa così in qualsiasi reality show: “Allora vedrete tantissimi video tagliati perché non si ha tempo. Vi prego di non fare polemica su questa cosa”.

Si è poi andati in pubblicità ma Kaspar Capparoni ha continuato da solo la polemica a tal punto che la conduttrice si è detta molto meravigliata: “Non riesco a capire il suo scaldarsi così tanto”. Alba Parietti è stata ancor più diretta: “Lui non ha il coraggio di dirle in faccia (a Marina La Rosa, ndr) quello che pensa. Si vedono solo due piccoli leader con la differenza che Marina è più diretta”.