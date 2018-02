ROMA – Il primo a finire in nomination all’Isola dei Famosi nella puntata del 5 febbraio è Simone Barbato. Il naufrago “misterioso” è infatti stato scoperto mentre sottraeva oggetti dalla spiaggia dei Peor. La punizione per Barbato, come previsto già nella precedente puntata, è quella di finire direttamente in nomination.

Barbato aveva il ruolo di “fantasma” e il compito, durante la sua settimana sull’Isola in Honduras, di derubare i naufraghi sulla spiaggia dei Peor ma Francesco Monte l’ha scoperto. Proprio Monte, che ha abbandonato il reality show per via delle accuse di Eva Henger e per poter tutelare i suoi diritti e la sua persona.

Il comico Barbato finirà dunque direttamente in nomination con Nadia Rinaldi, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani, le altre nominate della settimana, e sarà il televoto a decidere chi dovrà abbandonare il reality.