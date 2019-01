ROMA – Stefano Bettarini, dopo lunghe trattative, ha deciso di raggiungere i concorrenti de L’Isola dei Famosi. A renderlo noto è il settimanale Chi, che ha intercettato l’ex calciatore nonché ex concorrente di Temptation Island Vip e GF Vip, a cena con la fidanzata Nicoletta Larini, l’ex moglie Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi, nuovo compagno della conduttrice.

Bettarini, riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, entrerà in gioco alla terza puntata e, benché dai profili social ufficiali del programma non si accenni ancora alla novità, un indizio sulla partenza potrebbe essere notato dall’ultima storia Instagram di Bettarini che evidenzia la parola ‘viaggi’ tra le indicazioni astrali previste per i prossimi giorni.

Stefano Bettarini è stato chiamato dalla produzione dell’Isola dei Famosi per sostituire il fratello di Belen Jeremias Rodriguez, impossibilitato dal prendere parte al reality dopo un incidente sulla neve che ha compromesso la sua partecipazione. Per Bettarini non sarà certo questa la prima volta in Honduras: i più, infatti, ricorderanno la sua partecipazione al programma in qualità di inviato nell’edizione del 2017.

“Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice”, è stato il commento di Simona Ventura alla notizia della partenza di Bettarini per l’Isola dei Famosi, esperienza alla quale lei stessa nel 2016 ha preso parte come concorrente dopo averlo condotto per otto edizioni.