ROMA – Lacrime per Stefano Bettarini durante la finale dell’Isola dei Famosi. Mentre il naufrago stava facendo il suo ingresso in studio, i figli Niccolò e Giacomo si sono fiondati su di lui e l’abbraccio ha emozionato Bettarini. Un momento che però sul web è passato in secondo piano.

A balzare agli occhi degli utenti è stato il non abbraccio di Nicoletta Larini nei confronti del suo compagno. Non subito almeno. Bettarini poi, giunto al centro dello studio Mediaset, ha fatto gli auguri a Simona Ventura: “Siccome ci siamo riappropriati ora della nostra vita, volevo fare gli auguri a Simona che oggi compie gli anni”. Un insieme di situazioni che ha spinto i telespettatori a criticare la coppia Bettarini-Larini.

“Ma Bettarini che non solo appena arriva in studio non calcola Nicoletta, ma fa addirittura gli auguri a SuperSimo?” scrive qualcuno, “Nicoletta ignorata e poi auguri Simooo” gli fa eco un altro utente. “Entra Bettarini, assalito da i figli e da Nicoletta che non si fila, va dalla Marcuzzi e fa gli auguri a Simona, inquadrata Nicoletta che fa ha un’espressione schi…” aggiungono altri.

Sul web però si sono letti anche pareri di apprezzamento sul comportamento di Nicoletta Larini. “Complimenti a lei che ha lasciato spazio ai figli di Bettarini” e “è molto educata, ha lasciato salutare i figli a Bettarini! Una grande donna devo dire!”. (fonte Mediaset Play)