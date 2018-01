ROMA – A poche ore dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Stefano De Martino, pronto a raccontare da inviato le avventure dei naufraghi alle prese con l’esperienza in Honduras, dalla sua postazione segreta, ha informato i follower che lo seguono su Instagram su come i concorrenti stiano trascorrendo i momenti precedenti all’esordio televisivo. “Sono le 8.20 in Honduras c’è qualche naufrago che dorme non sapendo di essere spiato”, ha raccontato De Martino mostrando i protagonisti ripresi dalle telecamere.

Novità di questa edizione, infatti, è che, per la prima volta, i 17 concorrenti sono stati “raccolti” all’interno di una villa e osservati molto da vicino. L’inviato, dunque, avrà il compito di monitorare umori e relazioni tra i concorrenti, raccontarne, durante la fascia daytime, disavventure e le prime dinamiche nate dalle difficoltà della convivenza forzata, supervisionare prove ricompensa e gare, ma soprattutto spiare i naufraghi quando meno se lo aspettano, filmandoli, anche nel cuore della notte con una telecamera nascosta e raccogliendone confidenze e confessioni.