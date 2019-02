ROMA – Appena arrivato all’Isola dei Famosi nelle vesti di “polena” (insieme alla collega Francesca Cipriani), il Mago Otelma è caduto ed ha sbattuto la testa durante la Prova Ricompensa.

Il Mago Otelma era in coppia con la Cipriani, che però lo ha spinto troppo energicamente facendolo cadere di fronte a sé. Otelma, che ha battuto la testa contro un attrezzo in legno procurandosi un taglio in fronte, si è subito alzato raggiungendo lo staff della produzione nel backstage.

Poco dopo, Alvin ha rassicurato tutti: “Il Divino – ha spiegato – non ha riportato ferite gravi e si sta sottoponendo alle cure necessarie”. Ora resta un dubbio: rientrerà in gioco oppure tornerà in Italia?