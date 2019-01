ROMA – “I suoi capezzoli sfidano ogni legge di gravità”. Intervistato nel programma radiofonico I Lunatici, l’esperto di gossip e tv Alberto Dandolo si è sbizzarrito con Taylor Mega, la naufraga dell’Isola dei Famosi. “In questi giorni – dice – ha tenuto banco Taylor Mega, è stata la settimana del suo ‘scapezzolamento’ all’Isola dei Famosi. Si parla solo di lei, furbi gli autori a prenderla, ha un carattere molto fumantino, i suoi capezzoli sfidano ogni legge di gravità, mi confrontavo con il chirurgo Urtis, anche lui sosteneva che di naturale nel suo seno ci sia ben poco”.

Ma non è finita qui. Perché il giornalista conferma un pettegolezzo rivelato durante la diretta dell’Isola dei Famosi da Marina La Rosa. “Pare che lei si sia presentata sull’Isola con un paio di scarpe da 1000 euro, tacco 12″, ha esclamato Dandolo. Particolare già rivelato da Marina giovedì. Perché, alla fine dei conti, questa è Taylor Mega…

Della vita privata di Taylor Mega, la naufraga più chiacchierata della nuova edizione dell’Isola dei famosi, si conosce un flirt con Flavio Briatore e una relazione con il trapper Sfera Ebbasta, di cui ha parlato nel corso di un’intervista a Diva e Donna rilasciata poco prima di partire per l’Honduras.

Tra Taylor Mega – nome d’arte di Elisia Todisco – e Sfera Ebbasta – al secolo Gionata Boschetti – c’è stata una relazione sentimentale che pareva avere tutti i presupposti per durare.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto, come lei stessa ha raccontato: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento”, ha confidato la 24enne a Diva e Donna.