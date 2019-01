ROMA – A “L’Isola dei Famosi” Alessia Marcuzzi mostra a Taylor Mega il video in cui si apre e racconta dettagli molto intimi sul suo passato da tossicodipendente.

“Il limite delle tre settimane – dice Taylor Mega – non c’è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti. Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze, so di essere una persona molto fragile”. E ancora: “Soffro di attacchi di panico e ansia, l’Isola può tirar fuori fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, il mio passato è difficile. Una persona magari dovrebbe vergognarsi di questo, io, invece, non me ne vergogno. Ma ne sono uscita e da sola..”.

Taylor Mega poi si commuove guardando un video messaggio inviato dalla madre.

“Non è facile uscirne da soli – dice Taylor Mega – Bisogna farsi sempre aiutare. Io sono riuscita a fare tutto da sola e sono ancora più orgogliosa di questo”.