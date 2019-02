ROMA – Taylor Mega è sempre al centro delle attenzioni nonostante sia tornata in Italia da diversi giorni. Da quando è sbarcata all’Isola dei famosi, tutto il pubblico del reality show, si sta chiedendo se la ragazza sia ricorsa alla chirurgia estetica. Dopo le tante accuse ricevute sui social, la diretta interessata ha deciso di rispondere e spiegare come stanno realmente le cose.

In questi giorni, soprattutto su Instagram, sono apparsi innumerevoli collage del prima e del dopo dell’ex naufraga.

Taylor è tornata a parlare dei suoi problemi di tossicodipendenza e del suo travagliato (e top secret) passato. Su Instagram ha rivelato alcuni particolari dettagli sui suoi presunti ritocchini estetici. “Perché non ho mai commentato le mie foto del prima e dopo che stavano/stanno girando? Loro dicono tutta rifatta. Io dico, prendi una foto di una persona appena entrata in comunità e mettila a confronto ad una foto dopo sette anni che si è disintossicata. Non sono qua a giustificarmi. La cattiveria delle persone non mi ha mai fatto paura. Non mi sono mai fatta problemi a dirvi che ho fatto filler alle labbra e rifatto il seno per due volte. Tutto il resto è MIO! C… compreso! Bang Bang!”.

Taylor Mega non ha paura di dire cosa ha rifatto del suo corpo, così come non ha timore nel dire le cose che invece sono come madre natura l’ha fatte. Riguardo al suo difficile passato, la donna dichiara: “Un giorno vorrei trovare la forza e il posto giusto per raccontarvi tutto il mio passato. Non è stato facile superare la tossicodipendenza. Ma grazie a questo oggi non mi fa paura più nulla! Quando vedi gli abissi poi non ti spaventi più di niente!”.