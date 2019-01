ROMA – Dopo il sospetto sul seno rifatto, ora anche il lato B di Taylor Mega diventa oggetto di allusioni di chirurgia estetica. Secondo Alberto Dandolo la modella prima di partire per l’Isola dei Famosi in Honduras si sarebbe sottoposta a un ritocchino al sedere.

Le indiscrezioni sui naufraghi del reality show condotto da Alessia Marcuzzi continuano a venire a galla. La Mega ha già fatto parlare di sé per aver pubblicato un video sospetto su Instagram in cui dice che lascerà la spiaggia dell’Honduras dopo tre settimane. Ma, come le ha ribadito la Marcuzzi, non è certo lei a decidere quando il gioco finisce, ma il pubblico.

Tra i rumors si fanno sempre più insistenti anche quelli secondo cui la modella 25enne si sarebbe sottoposta a ritocchi estetici, tanto che Dandolo e il chirurgo delle star Urtis sostengono che il suo seno non possa essere del tutto naturale. Tra le ultime notizie anche quella secondo cui la modella si sarebbe sottoposta al ritocco del sedere: “A Milano gira voce che Taylor Mega si sia fatta rifare il deretano dal suo chirurgo di fiducia”, queste le parole utilizzate da Dandolo che non si è risparmiato neanche di rivelare “chi ha apprezzato in prima persona le curve della modella”.