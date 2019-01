ROMA – Taylor Mega è stata una delle concorrenti più chiacchierate della prima puntata dell’Isola dei Famosi. La 25enne influencer ed ex fiamma di Flavio Briatore, ha scaldato gli animi perché accusata di aver pianificato una strategia mediatica per restare esclusivamente tre settimane in Honduras.

Stamattina però si è tornati a parlare della friulana. Il motivo? Alcune foto che la ritrarrebbero “prima e dopo” i ritocchini estetici.

Gli scatti sono apparsi sul profilo Instagram “StarTrash“, uno degli account più attenti alle dinamiche televisive dei reality. Nelle immagini si può notare una Elisia Todisco, questo il nome di battesimo della 25enne, ancora adolescente con un naso più pronunciato e le labbra meno pompate, e dall’altra la Taylor di oggi, con un volto decisamente più definito.