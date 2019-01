ROMA – Della vita privata di Taylor Mega, la naufraga più chiacchierata della nuova edizione dell’Isola dei famosi, si conosce un flirt con Flavio Briatore e una relazione con il trapper Sfera Ebbasta, di cui ha parlato nel corso di un’intervista a Diva e Donna rilasciata poco prima di partire per l’Honduras.

Tra Taylor Mega – nome d’arte di Elisia Todisco – e Sfera Ebbasta – al secolo Gionata Boschetti – c’è stata una relazione sentimentale che pareva avere tutti i presupposti per durare.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto, come lei stessa ha raccontato: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento”, ha confidato la 24enne a Diva e Donna.

“Ora non ci sentiamo più. Gli ho mandato un messaggio dopo la tragedia in discoteca. Gli ho scritto: ‘Immagino quanto tu stia soffrendo’ Mi dispiace molto che gliene facciano una colpa, non è giusto”, ha aggiunto ancora l’influencer.

Dopo l’addio a Sfera Ebbasta, Taylor Mega ha trovato l’amore con un altro trapper: lui è Tony Effe, componente della band Dark Polo Gang.

“È un bel ragazzo, molto virile. Odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a fare selfie. Lui è un vero maschio ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”, ha confidato la concorrente dell’Isola dei Famosi che si augura di superare alla grande la parentesi reality per riabbracciare il suo fidanzato con cui ha dichiarato anche di avere un’ottima intesa sessuale.

“Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo”, ha confidato senza mezzi termini.