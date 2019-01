ROMA – Tempesta tropicale sulla spiaggia dell’Honduras dove si sta svolgendo il reality show l’Isola dei Famosi. I naufraghi si sono ritrovati sotto a una intensa pioggia che ha spazzato via le capanne, spento il fuoco e tolto il cibo.

I quattro concorrenti “galeotti” di Saranno Isolani, John, Yuri, Alice e Giorgia, sono usciti dal recinto in cui si trovavano per cercare un riparo dalla pioggia incessante e hanno raggiunto le capanne degli altri concorrenti, che però sono crollate. I naufraghi si sono trovati così senza un posto in cui dormire e stare al riparo.

Il fuoco è stato spento dall’acqua delle violente piogge e anche il cibo scarseggia, così che i naufraghi sono stati costretti a dividere le loro scatolette. Solo al mattino la tempesta sembra essersi placata e aver dato tregua ai concorrenti del reality, restituendo un cielo sereno. Ora toccherà a loro ricostruire il campo base.