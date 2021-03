Isola dei Famosi ultima puntata: eliminati e nomination

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, lunedì 29 marzo, è stata eliminata Vera Gemma che però resta su Parasite Island. A finire in nomination Miryea e Awed. Giovedì prossimo tre naufraghi tra Ubaldo, Fariba, Brando e Vera potrebbero rientrare sull’Isola e scopriremo anche se Paul Gascoigne potrà rientrare.

Angela Melillo è la prima leader dell’Isola. Dopo lo scontro nella prova del fuoco con Awed, la Mellilo si aggiudica la corona e fa il nome di Miryea.

Elisa Isoardi, la sorpresa della mamma e lo sfogo

Durante la puntata c’è stata una sorpresa speciale per Elisa Isoardi. Le è stato recapitato un videomessaggio da mamma Irma. “Ciao bambina mia, sei bellissima e orgogliosa di te. Voglio che arrivi alla fine, sei forte”, la incoraggia lei. “Devo chiederle scusa per quello che ho fatto. L’ho allontanata perché stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere. Scusami per il tempo perso”, ammette la Isoardi.

Elisa Isoardi è anche la protagonista di una polemica: “C’è l’isola dei muli e l’isola dei fiati. Si riconoscono dalle mani: chi non le ha rovinate fa parte dei fiati”, ha detto la conduttrice. Dallo studio Tommaso Zorzi la punzecchia: “Elisa, tira fuori i nomi!”. Ma lei non li fa.

Lite furiosa all’Isola dei Famosi tra Vera Gemma e Gilles

Un’altra lite furiosa è avvenuta domenica tra Gilles Rocca e Awed, supportato da Vera Gemma. A innescare il tutto Vera: “Avete detto a Gilles che quando non c’era, stavate meglio?”, gli altri naufraghi hanno negato. Poi Awed ha iniziato ad accusare Rocca di essere prepotente: “Mi sentivo giudicato, non ero a mio agio con te. Ma chi sei? Chi sei veramente? Hai distrutto Daniela con la tua aggressività ricordandole cose familiari. Voglio un santino di Gilles da appendere in camere, si è auto assegnato una leadership che nessuno gli ha dato”.

Ma l’attore replica: “E tu chi ca**o sei? Ah bambino, non fare questi giochetti con me! Il tentativo di chiarire è stato catastrofico, si fa manipolare da Vera”.