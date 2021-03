Isola dei Famosi ultima puntata, eliminati e nomination. Infortunio per Gascoigne, c’è un nuovo naufrago

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda la sera di giovedì 25 marzo su Canale Cinque. Tra nomination, eliminati, infortuni e nuovi concorrenti che entrano a far parte del gruppo dell’Isola dei Famosi, è stata una puntata ricca di colpi di scena. In studio come sempre a condurre c’è Ilary Blasi, accompagnata da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi, eliminati e nomination ultima puntata

Brando Giorgi è il terzo eliminato, mentre Vera, Gilles e Awed sono i tre nuovi nominati e un sondaggio social decreta la fine delle divisioni tra Burinos e Rafinados. l pubblico ha quindi deciso che il terzo eliminato a dover lasciare immediatamente l’Isola è Brando. Francesca è salva. Il naufrago ci rimane piuttosto male: “Meglio che non dica nulla”.

Poi ci sono le nomination. Cominciano i Burinos con le votazioni segrete, Valentina nomina Awed, il quale decide di nominare Gilles, il quale nomina Awed. Poi tocca ai Rafinados: Francesca nomina Awed, Beppe sceglie Gilles, Andrea Cerioli nomina Beppe. Tocca infine a Vera che sceglie Gilles. Si passa alle nomination palesi. Angela nomina Gilles. Drusilla nomina Francesca. Roberto Ciufoli nomina Awed. Miryea vota Braida, Elisa vota Gilles. In nomination con Vera vanno quindi Gilles e Awed.

L’infortunio di Gascoigne e il nuovo naufrago

Burinos e Rafinados si sono sfidati in una gara molto complessa: in palio un piatto di spaghetti al sugo con polpette. Alla fine hanno vinto i Burinos per 4 canestri a 3. Ma Paul Gascoigne si è fatto male ad un spalla ed è stato subito assistito dal team di medici. I Burinos hanno avuto un minuto e trenta secondi per banchettare con Ilary che chiede di lasciare qualcosa da mangiare anche a Gascoigne. Il nuovo naufrago è Andrea Cerioli, ex tronista di “Uomini e Donne” e concorrente del “Grande Fratello”.