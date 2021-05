Isola dei Famosi ultima puntata: eliminati, nomination, finalisti e televoto

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 24 maggio in prima serata su Canale 5: eliminati, nomination, finalisti e televoto. Come ogni lunedì va in fatti in onda il reality condotto da Ilary Blasi assieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Ultima puntata Isola dei Famosi, gli eliminati

A lasciare per sempre l‘Isola dei Famosi è Fariba che ha perso il televoto contro Miryea. L’esito del televoto ha lasciato particolarmente stupita Iva Zanicchi che dallo studio commenta: “Non vincerà mica Miryea, se no mi alzo dalla poltrona e vado via!”. La mamma di Giulia Salemi, comunque, ha dimostrato di averla presa piuttosto bene: “Me lo aspettavo, avevo l’ansia infatti. Voglio ringraziare tutti quello che mi hanno sostenuto, una settimana prima o dopo non mi cambia. Almeno ora il mio pubblico si rilassa”. Il suo bacio di giuda va a Valentina Persia, che scherza citando Fariba: “Ringrazio l’universo!”.

Le nomination e i finalisti

Dopo l’eliminazione di Fariba, finiscono al televoto Angela Melillo, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Valentina Persia e Isolde Kostner. La meno sostenuta dai telespettatori è Angela, alla quale la conduttrice ha offerto l’ultima possibilità di restare in gioco. La Melillo è stata accolta su Playa Paloma da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.”Penso che le opportunità vadano colte e mai lasciate, soprattutto dopo 60 giorni”, poco dopo Ilary Blasi l’ha ritrovata in lacrime: “Mi mancano troppo i miei affetti, a malincuore vado via”. I due finalisti sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser che ieri sera in diretta si è rasato i capelli.

Isola dei Famosi dove vederlo: diretta tv e streaming

L’Isola dei Famosi andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate. Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.