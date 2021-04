Isola dei Famosi ultima puntata: eliminati, nomination, nuovi naufraghi. Gascoigne torna col tutore

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda giovedì primo aprile su Canale Cinque: gli eliminati, le nomination e i nuovi naufraghi. Nell’ultima puntata reality show condotto da Ilary Blasi con in studio Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ci sono state diverse sorprese ma anche alcune liti.

Isola dei Famosi: nomination e eliminati dell’ultima puntata

Non possono essere nominati il leader e Paul Gascoigne. Si parte con Drusilla che ha già un voto ricevuto da Miryea tramite il bacio di Giuda. Valentina nomina Drusilla, Awed nomina Daniela. Angela: nomina Drusilla che vota Roberto che fa il nome di Awed. Gilles vota Daniela che lo nomina a sua volta. Elisa vota Gilles, Cerioli nomina Daniela e ultimo Braida che nomina Drusilla. Drusilla è la nominata dal gruppo, la Lodo manda al televoto la Martani. Miryea Stabile invece è l’eliminata della puntata.

Fariba e Ubaldo intanto arrivano finalmente in Palapa e diventano naufraghi ufficiali. Anche se i compagni non la prendono bene. Elisa Isoardi sgrana gli occhi ma non vuole esprimersi.

Gascoigne torna con il tutore e Awed chiede scusa

Paul Gascoigne torna alla Palapa con una mano fasciata e raggiunge i compagni. Con due regole: non potrà partecipare ai giochi e potrà dormire sulla brandina. “Mi sono mancati tutti i ragazzi, in questi gironi ho potuto mangiare tante cose che a loro sono vietate e mi sono sentito in colpa”, spiega Gascoigne dopo l’infortunio durante la prova.

Intanto Awed chiede scusa ai compagni: “In questa settimana ho potuto riflettere molto e sono qui per chiedere scusa”. Ma molti non sono convinti del pentimento. “Quando si è reso conto di essere solo ha cambiato direzione, se fosse rimasta Vera non si sarebbe riavvicinato al gruppo”, dice Roberto. Francesca vuole dargli un’altra possibilità: “Ma se ci fosse stata la sua complice maligna sarebbe tornato indietro sui suoi passi?”.

La lite di Daniela Martani con Valentina Persia

Daniela Martani che è vegana e non mangia pesce ha chiesto ai compagni di poter mangiare più riso. Valentina Persia non è d’accorso. Daniela si difende: “Non è un capriccio se non mangio carne o pesce, ho trovato vergognoso l’attacco di Gilles per aver mangiato un po’ di cocco in più”. Interviene Iva Zanicchi che chiede ai ragazzi di essere più clementi con la naufraga.