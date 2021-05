Isola dei Famosi ultima puntata: eliminati, nomination, televoto, niente più gruppi

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5: gli eliminati, le nomination, il televoto. Come di consueto in studio Ilary Blasi per la conduzione e con lei gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Ultima puntata Isola dei Famosi, eliminati

Francesca Lodo è l’eliminata della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Dopo un po’ di dubbi alla fine decide di restare a Playa Emboscada con la modella Beatrice che finalmente dopo settimane di solitudine avrà un po’ di compagnia. Una volta chiuso il televoto infatti c’è subito il verdetto: eliminata Francesca con il 49% dei voti, contro il 26% di Fariba e il 25% di Emanuela. La Lodo se lo sentiva: “Avevo il sentore. Sono contenta di andare a casa”.

Le nomination dell’ultima puntata dell’Isola

Per quanto riguarda le nomination tutti possono votare tutti, eccetto Isolde che è immune e le due già al televoto (Emanuela e Rosaria). Questo perché non ci saranno più i gruppi da ora in poi e sarà un tutti contro tutti.

Angela: nomina Roberto

Miryea: nomina Angela

Ignazio: nomina Roberto

Emanuela: nomina Roberto

Fariba: nomina Awed

Rosaria: nomina Roberto

Ilary Blasi quindi comunica ai naufraghi il verdetto delle loro nomination. Con Emanuela e Rosaria, va al televoto il nominato del gruppo, che è Roberto. Poi la leader Isolde fa la sua scelta: manda in nomination Valentina.

Dove vedere l’Isola dei Famosi in tv e streaming

L’Isola dei famosi è trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 per la puntata serale, mentre le strisce day-time sono affidate a Canale 5 e Italia 1, mentre su La5 e su Mediaset Extra, viene trasmesso il day-time con aggiunta di materiale inedito con il titolo de L’isola dei famosi – Extended Edition. Le puntate sono tutte disponibili su Mediaset Play. L’isola dei famosi terminerà il 7 giugno 2021.