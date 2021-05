Isola dei Famosi ultima puntata, eliminati, nomination, televoto, riassunto. Ora si passa al venerdì

Isola dei Famosi, riassunto della puntata di ieri sera, lunedì 3 maggio. Chi sono stati gli eliminati? Chi sono stati i nominati? Quale naufrago è finito in nomination e rischia di uscire? Cosa ha detto il televoto e chi è uscito dall’Isola dei Famosi 2021? Andiamo a vedere cosa è successo ieri sera nel reality condotto da Ilary Blasi. In studio come sempre Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, eliminati e l’arrivo di Ignazio Moser

Continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi sull”Isola dei Famosi”. Intanto il televoto ha decretato che a lasciare la Palapa è Gilles Rocca. Roberto e Rosaria sono salvi. Ilary Blasi accoglie in studio 3 ex concorrenti: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. Il nuovo naufrago Ignazio Moser si sottopone alla “prova dell’eroe” per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi.

Ultima puntata Isola dei Famosi, le nomination

Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo: uno tra loro sarà eliminato nella prossima puntata de “L’Isola dei Famosi”. Sono loro infatti i nominati nell’ultima puntata.

Francesca nomina Ubaldo

Andrea nomina Ubaldo

Valentina nomina Miryea

Ubaldo sceglie Miryea

Ignazio sceglie Francesca

Miryea sceglie Francesca

Nomination palese per gli Arrivisti, Rosaria nomina Roberto, il quale sceglie Manuela. Matteo nomina Roberto. Fariba sceglie Matteo. Awed nomina Roberto e anche Manuela lo sceglie. Isolde, da leader, nomina, Emanuela. Lei e Roberto sono i nominati degli Arrivisti.

Isola dei Famosi 2021, da questa settimana in onda il venerdì

A partire da venerdì 7 maggio, L’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì. Il reality stava andando in onda in differita da quando è iniziata la nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola in onda su Tele Cinco al quale partecipano anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini. l’Isola dei Famosi, in un’0ccasione ha anche rinunciato ad andare in onda per motivi logistici. L’Isola dei Famosi e Supervivientes, essendo organizzati da due reti Mediaset condividono alcune location. La puntata del giovedì viene quindi registrata poche ore prima la messa in onda. Il televoto viene invece chiuso dall’inviato Massimiliano Rosolino al termine della striscia quotidiana dopo Uomini e Donne e Amici.