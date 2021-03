Isola dei Famosi, ultima puntata: eliminato, nomination, Akash Kumar contro Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini

Isola dei Famosi, ultima puntata. Eliminato Akash Kumar, in nomination Brando Giorgi e Francesca Lodo. Akash Kumar si è poi scagliato sui social contro Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, ultima puntata: eliminato Akash Kumar

Akash Kumar è il secondo eliminato de L’Isola dei Famosi. Prima di lui era stato eliminato il visconte Ferdinando Guglielmotti. Visconte che aveva avuto una seconda chance, restando su Parasite Island. Ma che aveva rinunciato e aveva preferito tornare a casa.

Akash ha avuto la meglio su Angela Melillo, che era finita al televoto con lui. L’atteggiamento di Akash non era piaciuto agli altri naufraghi. Aveva detto più volte di non trovarsi bene sull’Isola. E per questo gli altri lo avevano mandato in nomination.

Poi sembrava che Akash potesse riscattarsi, dopo aver vinto la prova di resistenza con Gilles Rocca. Ma alla fine è stato nominato. Ora Akash è su Parasite Island, ancora in gioco con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Akash Kumar contro Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini

Dopo l’eliminazione, Akash Kumar ha attaccato sui social gli opinionisti del reality, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Questo il post contro Zorzi: “Caro Tommaso Zorzi sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”.

E questo contro la Lamborghini: “Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini: ho fatto più campagne Vogue io che tu dischi su Spotify… giusto per dire. Poi mi hai detto ‘soreta’ ma non ho sorelle, mi dispiace. Io sono rifatto, ma sono tutti fatti di gomma. Frankenstein e Circo Orfei e parlano di me… Ma che mondo trash, sono proprio basito”.

Isola dei Famosi: in nomination Brando Giorgi e Francesca Lodo

Dopo la terza puntata, in nomination ci sono Brando Giorgi e Francesca Lodo. Sarà il televoto a stabilire chi dei due resterà nel programma. Brando Giorgi paga la discussione con la compagna di squadra Daniela Martani. Che però è già inserita nel gruppo. Francesca Lodo paga la voglia, manifestata in più riprese, di non voler rimanere sull’Isola.