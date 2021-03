Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime: “Ho avuto una brutta depressione post partum”

Dietro il sorriso di Valentina Persia si nasconde un grande dolore. Ne ha parlato la stessa comica con i suoi compagni d’avvenuta a L’Isola dei Famosi.

Durante la puntata andata in onda ieri Valentina Persia ha infatti rivolto un pensiero ai suoi due figli: “Sono diventata mamma da grande, a 43 anni, e li cresco da sola. Ho avuto una brutta depressione post parto, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela. Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, ho paura di fargli mancare qualcosa, ma io li amo tanto”.

Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime: “La notte è il momento più brutto”

Parlando del suo dolore, la Persia è poi scoppiata in lacrime: “La notte è il momento più brutto, perché mi avevano promesso che si sarebbero addormentati con dei cuscini che avevo disegnato io, mi hanno detto prima di partire che gli mancavo tanto e che sentivano il mio profumo. I miei bimbi hanno 6 anni, Carlotta e Lorenzo, ma se sono qui è soprattutto per loro e per noi”.

Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime: “A volte ho dei flash come se stessi togliendo tempo ai miei figli”

Valentina Persia, comunque, ha detto di non sentirsi in colpa, anche se i momenti difficili non mancano: “A volte ho dei flash come se stessi togliendo tempo a loro, ma so che stanno bene e che mi amano. Voglio dire grazie a mia mamma che ha 86 anni e che mi ha permesso di essere qui. Grazie mamma”.