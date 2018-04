ROMA – E’ Nino Formicola il vincitore dell’Isola dei famosi 2018. Seconda classificata Bianca Atzei.

Sul gradino più basso del podio è arrivato Amaurys Perez, l’ex pallanuotista. Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian gli altri due finalisti usciti anzitempo.

I due naufraghi che si sono contesi la vittoria finale erano giunti in studio accolti da amici e parenti. Nino Formicola ha ricevuto la sorpresa di Max Pisu e Roberto Ciufoli, suoi colleghi a teatro. Poi con la moglie Alessandra, l’attore comico ha guardato il suo Best of dell’Isola.

Ad aspettare Bianca Atzei c’era la madre. Anche l’ex di Max Biaggi ha rivissuto, con un pizzico di commozione, i momenti più toccanti della sua esperienza in Honduras e poi cantato con la sua band “Ora esisti solo tu”.