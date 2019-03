ROMA – A “L’Isola dei Famosi” è scontro totale tra Riccardo Fogli e Luca Vismara. Dopo la lite dei giorni scorsi, scoppiata per Soleil Sorge, i due cantanti non si rivolgono più la parola. A lamentarsi è soprattutto Luca, che attacca: “Senza telecamere, mi passa di fianco e nemmeno mi saluta. Con le telecamere, si avvicina e mi porge un pezzo di cocco in segno di pace”.

Luca non sopporta più il comportamento di Fogli, che a suo dire è molto ipocrita: “Avrei preferito che mi dicesse che gli dispiaceva e mi chiedesse scusa, invece di darmi il pezzo di cocco”. Intanto Soleil critica il gruppo con Riccardo: “Hai visto ieri che si sono messi sotto il tendone. Sono scioccata, hanno pensato solo a se stessi, non si sono preoccupati di niente se non di mettere le loro sacche al riparo. Siamo una comunità e dovremmo aiutarci in questi momenti. Io non ho più voglia di spiegare alla gente come si dovrebbe vivere”. Fonte: L’Isola dei Famosi.