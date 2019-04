ROMA – Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2019? Il totonomi ormai impazza prima della finale in onda su Canale 5 la sera del 1° aprile e condotta da Alessia Marcuzzi. Jo Squillo dallo studio di Domenica Live si augura una “vittoria al femminile”, tra le favorite Sarah Altobello e Marina La Rosa.

Nel salotto domenicale di Barbara D’Urso si parla dei possibili vincitori di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga Jo Squillo, che si è ritirata per problemi di salute, spiega che le piacerebbe veder vincere Sarah o Marina. La D’Urso sembra apprezzare il pronostico, dato che replica scherzando: “Sarah posso dire che l’ho inventata io”.

Qualcuno è rimasto stupido dalle parole di Jo, che durante il periodo sulla spiaggia in Honduras non aveva avuto un rapporto poi così idilliaco con Marina, ma lei spiega: “Io ho cercato di fare una sorta di pacificazione femminista durante il programma, lo sapete, ma poi…Comunque Marina è una persona molto intelligente”. Una frase a cui replica Karina Cascella, che sentenzia: “Marina tante volte non è stata sincera”. (Domenica Live)