ROMA – Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini sono ufficialmente naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo che il galeotto John Vitale si è ritirato e Alice Fabbrica è stata eliminata al televoto, sono i due protagonisti di Saranno Isolani a continuare la loro avventura sulla spiaggia dell’Honduras tra i vip.

Lo spin-off del reality show condotto da Alessia Marcuzzi aveva portato sull’Isola dei Famosi quattro non famosi, due uomini e due donne. Dopo una settimana chiusi nel recinto col ruolo di galeotti, a rimanere sulla spiaggia sono Yuri, per il forfait di Vitale, e Giorgia, scelta con il 54% delle preferenze. I due non famosi ora avranno la possibilità di farsi conoscere e di rimanere in gioco.