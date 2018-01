ROMA – “Francesco Monte va eliminato, ha portato la droga all’Isola dei Famosi”. Colpo di scena nella seconda puntata del reality dei vip condotto da Alessia Marcuzzi. La rivelazione choc è di Eva Henger che in diretta tv, non si è fatta remore a raccontare uno scandaloso retroscena sul tempo trascorso in villa dai naufraghi prima che partisse la trasmissione.

Alessia Marcuzzi ha chiesto ad Eva Henger se nel corso della settimana fosse riuscita a mandare giù la nomination ricevuta da Francesco Monte lunedì scorso. La ex diva a luci rosse ha quindi scoperchiato il vaso di Pandora. “Francesco Monte si è fatto le canne quando eravamo nella villa in Honduras”. E poi rivolgendosi a lui: “Francesco, non è vero che hai fumato marijuana nella casetta? Dovrebbero squalificarti. Hai portato la droga sull’Isola“.

Parole che hanno lasciato la Marcuzzi, gli opinionisti, Stefano De Martino e gli altri naufraghi, tutti di sasso. In studio e nella palapa è calato il gelo. A quel punto la conduttrice ha cercato di correggere il tiro: ha chiesto alla Henger di spiegarsi meglio, “anche se quello che stai dicendo non c’entra con le nomination”.

“Quando siamo entrati in casa – ha spiegato la naufraga – il primo giorno abbiamo chiesto se potevamo uscire e hanno risposto di no, che abbiamo firmato un contratto con delle regole. Nel contratto c’era anche scritto che è vietato l’uso delle droghe. Tu e altri vi siete fatti le canne. A me dava fastidio quell’odore tutto il giorno. Fumavano fino alle 3 di notte, anche a Nadia dava fastidio. Perché lo dico ora? Perché nella scorsa puntata non ho fatto in tempo, ma mi sono lamentata durante tutta la settimana”.

Francesco Monte ha quindi replicato, visibilmente imbarazzato: “Dosa bene le parole, che ci vediamo in tribunale, è come se io dovessi giudicare le tue scelte nella vita privata. Quello che stai dicendo è fuori luogo”.

Poi Alessia Marcuzzi ha rimesso a posto Eva Henger: “Dire adesso che non c’è stata possibilità non è giusto – ha esclamato la Marcuzzi -. Anche se tu me lo avessi detto prima, io non avrei fatto nulla e a me non interessa. L’Isola è iniziata lunedì per me. Questa cosa per me non ha senso. Che poi questa cosa, Eva, ti dia fastidio è un conto, ma andare a dire una cosa del genere è ingiusto”. E Stefano De Martino ha aggiunto: “Nessuno è venuto da me a lamentarsi durante i giorni in casetta. Perché?”.